"Ponosni na srpsku trobojku": Učesnici mitinga SNS razvili zastavu dugačku 500 metara u Ulici kneza Miloša, na čelu kolone Siniša Mali (foto)

Blic pre 57 minuta
"Ponosni na srpsku trobojku": Učesnici mitinga SNS razvili zastavu dugačku 500 metara u Ulici kneza Miloša, na čelu kolone…

Mali je na Instagramu poručio da su učesnici SNS skupa ponosni na srpsku zastavu Glavni skup počinje u 18 sati ispred Skupštine Srbije.

Siniša Mali, ministar finansija, predvodio je grupu učesnika skupa "Zajedno gradimo budućnost Srbije" koji su u Ulici kneza Miloša razvili srpsku zastavu dugačku 500 metara. Mali izjavio je danas da je poruka koja se šalje sa skupa "Srbija - jedna porodica" ta da se ne sme dozvoliti da Srbija stane i da se pokaže da je Srbija najjača složna i jedinstvena. Mali je na raskrsnici Kneza Miloša i Kralja Milana, noseći najdužu zastavu Srbije ikada zajedno sa mnogim
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