Prvo krenu grčevi, pa iscrpljenost, a onda opasni toplotni udar: Evo kako da prepoznate simptome i nekome spasite život dok čekate hitnu pomoć

Tropske vrućine predstavljaju ozbiljnu pretnju za zdravlje, posebno za ljude koji rade i borave na otvorenom.

Stručnjaci naglašavaju važnost brze reakcije i edukacije kako bi se izbegle trajne posledice ili smrt usled visokih temperatura. Tropske vrućine koje pogađaju Srbiju odavno su prestale da budu samo letnja neprijatnost i prerasli su u ozbiljnu, nevidljivu pretnju po zdravlje građana. Dok se suočavamo sa ekstremnim temperaturama, radnici na otvorenom i fizički aktivne osobe nalaze se na prvoj liniji udara. - Od naizgled bezazlene dehidracije i toplotnog osipa,