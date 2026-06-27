Prvo krenu grčevi, pa iscrpljenost, a onda opasni toplotni udar: Evo kako da prepoznate simptome i nekome spasite život dok čekate hitnu pomoć

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Prvo krenu grčevi, pa iscrpljenost, a onda opasni toplotni udar: Evo kako da prepoznate simptome i nekome spasite život dok…

Tropske vrućine predstavljaju ozbiljnu pretnju za zdravlje, posebno za ljude koji rade i borave na otvorenom.

Stručnjaci naglašavaju važnost brze reakcije i edukacije kako bi se izbegle trajne posledice ili smrt usled visokih temperatura. Tropske vrućine koje pogađaju Srbiju odavno su prestale da budu samo letnja neprijatnost i prerasli su u ozbiljnu, nevidljivu pretnju po zdravlje građana. Dok se suočavamo sa ekstremnim temperaturama, radnici na otvorenom i fizički aktivne osobe nalaze se na prvoj liniji udara. - Od naizgled bezazlene dehidracije i toplotnog osipa,
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