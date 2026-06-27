RHMZ je upravo objavio temperature po gradovima i u ovom mestu u Srbiji je ubedljivo najtoplije: Vrh toplotnog talasa se očekuje ovog dana

U većini gradova temperatura prelazi 30 stepeni, a u Beogradu je izmereno 33 stepena Očekuje se nastavak toplotnog talasa i vrlo visoke temperature do početka sledeće sedmice, uz crveni meteoalarm Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) do 12 sati najtopliji grad u Srbije je Kikinda sa 36 stepeni, dok je najhladnije na Kopaoniku gde je izmeren 21 stepen. U Beogradu izmerena su 33 stepena. Temperatura od 35 stepeni izmerena je u Somboru i na