RHMZ je upravo objavio temperature po gradovima i u ovom mestu u Srbiji je ubedljivo najtoplije: Vrh toplotnog talasa se očekuje ovog dana

Blic pre 2 sata
RHMZ je upravo objavio temperature po gradovima i u ovom mestu u Srbiji je ubedljivo najtoplije: Vrh toplotnog talasa se…
U većini gradova temperatura prelazi 30 stepeni, a u Beogradu je izmereno 33 stepena Očekuje se nastavak toplotnog talasa i vrlo visoke temperature do početka sledeće sedmice, uz crveni meteoalarm Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) do 12 sati najtopliji grad u Srbije je Kikinda sa 36 stepeni, dok je najhladnije na Kopaoniku gde je izmeren 21 stepen. U Beogradu izmerena su 33 stepena. Temperatura od 35 stepeni izmerena je u Somboru i na
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RHMZ objavio kada se očekuje pad temperature

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