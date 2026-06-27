Tramp preti carinama od 100 odsto zemljama koje uvedu porez na digitalne usluge

Blic pre 1 sat
Tramp preti carinama od 100 odsto zemljama koje uvedu porez na digitalne usluge
Predsednik SAD Donald Tramp zapretio je uvođenjem carina od 100% na robu iz zemalja koje uvedu porez na digitalne usluge američkih tehnoloških kompanija Tramp smatra da su takve mere diskriminacija prema američkim tehnološkim gigantima Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zapretio je danas da će uvesti carine od 100 odsto na svu robu iz zemalja koje uvedu porez na digitalne usluge američkih tehnoloških kompanija. On je napomenuo da takve mere
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