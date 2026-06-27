Bahrein na meti, brod pogođen dok se primirje između Irana i SAD nalazi na testu

Bahrein je saopštio da je bio meta Irana, a jedan brod u Ormuskom moreuzu pogođen je u subotu popodne, dok su Teheran i Vašington međusobno razmenjivali optužbe da je druga strana prekršila primirje.

To je usledilo nakon što je Iran u subotu tvrdio da je gađao američke lokacije u Persijskom zalivu, nakon američkih udara na iranska skladišta raketa i radarske instalacije u petak. Ti udari bili su odgovor na iranski napad dronom na kontejnerski brod u Ormuskom moreuzu u četvrtak. Uzajamni napadi prete da naruše krhko popuštanje tenzija koje je u velikoj meri okončalo borbe na Bliskom istoku, iako je neimenovani američki zvaničnik rekao za CNN nakon američkih