Bahrein na meti, brod pogođen dok se primirje između Irana i SAD nalazi na testu

Bloomberg Adria pre 1 sat  |  Arsalan Shahla i Sara
Bahrein na meti, brod pogođen dok se primirje između Irana i SAD nalazi na testu

Bahrein je saopštio da je bio meta Irana, a jedan brod u Ormuskom moreuzu pogođen je u subotu popodne, dok su Teheran i Vašington međusobno razmenjivali optužbe da je druga strana prekršila primirje.

To je usledilo nakon što je Iran u subotu tvrdio da je gađao američke lokacije u Persijskom zalivu, nakon američkih udara na iranska skladišta raketa i radarske instalacije u petak. Ti udari bili su odgovor na iranski napad dronom na kontejnerski brod u Ormuskom moreuzu u četvrtak. Uzajamni napadi prete da naruše krhko popuštanje tenzija koje je u velikoj meri okončalo borbe na Bliskom istoku, iako je neimenovani američki zvaničnik rekao za CNN nakon američkih
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