Studenti krenuli pešice do Kraljeva na protest “Sve se vidi na Vidovdan”

Bujanovačke pre 52 minuta
Studenti krenuli pešice do Kraljeva na protest “Sve se vidi na Vidovdan”

Bujanovac, 27. jun 2026. (foto Glas Šumadije) – Studenti u blokadi Univerziteta u Kragujevcu krenuli su pešice ka Kraljevu gde se u nedelju na Vidovdan održava studentski protest “Sve se vidi na Vidovdan”.

Nakon 16 minuta tišine, studenti su formirali kolonu, a pred njima je danas put dug 30km, a sutra još dvadesetak, javlja Tv Nova. Profesorka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Katarina Popović kaže da se raduje šetnji i dodaje da su, “uprkos temperaturi i dugoj relaciji visoko motivisani”. “Za razliku od tužnog skupa u Beogradu, gde su ljudi naterani, ucenjeni, mi želimo da pokažemo energiju i da pokažemo da smo i dalje tu. Sve te šetnje su simbolički
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