Studenti krenuli pešice do Kraljeva na protest “Sve se vidi na Vidovdan”

Bujanovac, 27. jun 2026. (foto Glas Šumadije) – Studenti u blokadi Univerziteta u Kragujevcu krenuli su pešice ka Kraljevu gde se u nedelju na Vidovdan održava studentski protest “Sve se vidi na Vidovdan”.

Nakon 16 minuta tišine, studenti su formirali kolonu, a pred njima je danas put dug 30km, a sutra još dvadesetak, javlja Tv Nova. Profesorka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Katarina Popović kaže da se raduje šetnji i dodaje da su, “uprkos temperaturi i dugoj relaciji visoko motivisani”. “Za razliku od tužnog skupa u Beogradu, gde su ljudi naterani, ucenjeni, mi želimo da pokažemo energiju i da pokažemo da smo i dalje tu. Sve te šetnje su simbolički