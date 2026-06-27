Akcize na gorivo opet rastu: Od ponedeljka veće za oko 5,5 odsto

Danas pre 2 sata  |  N1
Akcize na gorivo opet rastu: Od ponedeljka veće za oko 5,5 odsto

Vlada Srbije je, na sednici u četvrtak 25. juna, donela odluku o novom povećanju akciza na gorivo, za oko 5,5 odsto u odnosu na ovonedeljne iznose.

Primena počinje u ponedeljak i ograničena je na nedelju dana. Kroz novu Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, ovaj namet je podignut u odnosu na dosadašnje iznose, pa će tako akciza na olovni benzin iznositi 72,72 dinara, na bezolovni benzin 68,4 dinara, a na dizel (gasna ulja) 70,34 dinara, piše N1. To je razlika za oko 5,5 odsto u odnosu na trenutne iznose akciza. Podsetimo, prema važećoj odluci, zaključno sa nedeljom, 28. junom, visina
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