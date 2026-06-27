Dembele srušio kombinovani sastav Norveške, Senegal ubedljivom pobedom došao nadomak nokaut faze

Odigrani su mečevi poslednjeg kola Grupe I na Svetskom prvenstvu u fudbalu.

Francuska je pobedila Norvešku rezultatom 4:1, a Senegal je bio bolji od Iraka sa 5:0. Francuska i Norveške su u direktnom okršaju odlučivali ko će kao proplasirani u nokaut-fazu, a ko će kao drugi u grupi igrati protiv Obale Slonovače. Tako će Francuzi u nastavku takmičenja igrati protiv trećeplasiranog tima iz jedne od dve grupe (F – Ekvador, G – Švedska), a najizgeldnije je da će to biti Švedska, dok će Norveška na megdan pomenutoj afričkoj selekciji. Senegal je