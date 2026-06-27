Državljanin Turske preminuo zbog pada na gradilištu u Novom Pazaru, dvoje uhapšeno zbog nepoštovanja propisa o bezbednosti na radu

Danas pre 9 sati  |  Danas Online
Državljanin Turske preminuo zbog pada na gradilištu u Novom Pazaru, dvoje uhapšeno zbog nepoštovanja propisa o bezbednosti na…

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova UKP, SSK, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i PU Novi Pazar, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru, uhapsili su M.

D. (1990) iz Novog Pazara i M. S. (1971), državljanina Turske, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela teška dela protiv opšte sigurnosti i falsifikovanje isprave. Sumnja se da je na jednom gradilištu stambenog objekta u Novom Pazaru, 25. juna 2026. godine, usled nepoštovanja propisa o bezbednosti i zdravlju na radu, došlo do pada radnika na gradilištu, državljanina Republike Turske, koji je od zadobijenih povreda preminuo u Opštoj bolnici u
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Uhapšena dva muškarca zbog pogibije radnika u Novom Pazaru

Uhapšena dva muškarca zbog pogibije radnika u Novom Pazaru

RTV Novi Pazar pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi PazarTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaTurska

Društvo, najnovije vesti »

Šta raditi, a šta izbegavati tokom toplotnog talasa: Saveti doktorke Hitne pomoći (VIDEO)

Šta raditi, a šta izbegavati tokom toplotnog talasa: Saveti doktorke Hitne pomoći (VIDEO)

Insajder pre 4 minuta
Toplo, temperature do 38 stepeni

Toplo, temperature do 38 stepeni

RTV pre 9 minuta
Ocena stanja nacije – iskreno do srži

Ocena stanja nacije – iskreno do srži

Danas pre 4 minuta
Deonica Moravskog koridora od Preljine do Adrana od 9 časova otvara se za saobraćaj

Deonica Moravskog koridora od Preljine do Adrana od 9 časova otvara se za saobraćaj

RTV pre 4 minuta
Tačno u 9 sati otvara se novi deo Moravskog koridora za vozače: Od Beograda do Kraljeva za oko sat vremena, a evo do kada se…

Tačno u 9 sati otvara se novi deo Moravskog koridora za vozače: Od Beograda do Kraljeva za oko sat vremena, a evo do kada se ne plaća putarina

Blic pre 4 minuta