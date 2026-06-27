Državljanin Turske preminuo zbog pada na gradilištu u Novom Pazaru, dvoje uhapšeno zbog nepoštovanja propisa o bezbednosti na radu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova UKP, SSK, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i PU Novi Pazar, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru, uhapsili su M.

D. (1990) iz Novog Pazara i M. S. (1971), državljanina Turske, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela teška dela protiv opšte sigurnosti i falsifikovanje isprave. Sumnja se da je na jednom gradilištu stambenog objekta u Novom Pazaru, 25. juna 2026. godine, usled nepoštovanja propisa o bezbednosti i zdravlju na radu, došlo do pada radnika na gradilištu, državljanina Republike Turske, koji je od zadobijenih povreda preminuo u Opštoj bolnici u