Generalni sekretar Hezbolaha odbacio okvirni sporazum Izraela i Libana

Generalni sekretar libanskog militantnog pokreta Hezbolah Naim Kasem odbacio je danas okvirni mirovni sporazum Izraela i Libana potpisan u petak u Vašingtonu, prenosi Tajms of Izrael.

Ambasadori Libana i Izraela sklopili su dogovor nakon četvorodnevnih pregovora pod pokroviteljstvom SAD, koje su treća strana u sporazumu. Sporazum povezuje povlačenje Izraela iz Libana sa razoružavanjem Hezbolaha, koji podržava Iran, što uz dodatne bezbednosne mere Izrael smatra dovoljnim da napusti Liban, javlja Asošiejted pres. Kako je preneo CNN, Izrael se pored toga obavezao da u početku napusti dve oblasti na jugu Libana koje je okupirao tokom borbi sa