Raspored Mundijala (16. dan): Ubedljive pobede Francuske i Senegala, neko od favorita možda ide kući

Grupna faza na Svetskom prvenstvu u fudbalu se bliži kraju, a 16. dana turnira očekuje se rasplet u grupama I, H i G.

Derbi I grupe i dana na Mundijalu to svakako nije bio. Norveška je izašla na ovaj meč u kombinovanom sastavu i očekivano su poraženi sa 4:1 uz het-trik Dembelea već u prvom poluvremenu. Nije bilo Erlinga Halanda što pokazuje da su očigledno više želeli da imaju odmorne igrače za nokaut fazu nego da se bore za prvo mesto u grupi. Senegal je slavio sa ubedljivih 5:0 i sada imaju lepe šanse da se domognu šesnaestine finala, ali zavise od drugih rezultata, tako da će