SAD izvele napad na iranske ciljeve kao odgovor na napad na teretni brod

Danas pre 2 sata  |  FoNet
SAD izvele napad na iranske ciljeve kao odgovor na napad na teretni brod

Američka vojska večeras je napala iranske vojne ciljeve oko Ormuskog moreuza, kao odgovor na napad iranske vojske na teretni brod u blizini tog ključnog plovnog puta, saopštila je Centralna komanda SAD. „Američki avioni su pogodili iranske lokacije za skladištenje raketa i dronova i obalske radarske lokacije.

Neopravdana agresija iranskih snaga na komercijalni brodski saobraćaj predstavlja kršenje primirja“, navodi se u saopštenju, prenosi CNN. Vazdušni udari su usledili nakon što je predsednik Donald Tramp ranije danas nazvao napad dronom na brod u Ormuskom moreuzu „glupim kršenjem“ Memoranduma o razumevanju, ali tada nije dao nikakve direktne naznake da li će zbog toga biti obnovljeni napadi na Iran. Na pitanje da li će se Iran suočiti sa bilo kakvim posledicama,
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