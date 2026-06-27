Tramp preti carinama svim zemljama ako uvedu porez na američke digitalne usluge

Danas pre 7 sati  |  Beta
Tramp preti carinama svim zemljama ako uvedu porez na američke digitalne usluge

Predsednik SAD Donald Tramp zapretio je carinom od 100 odsto na uvoz iz bilo koje zemlje koja uvede poreze na digitalne usluge američkih kompanija.

U objavi preko društvenih mreža Tramp se usmerio protiv evropskih zemalja, koje, kako je rekao, razgovaraju o „neposrednoj“ primeni poreza na američke kompanije. „Molim da ovo saopštenje posluži kao potvrda da će bilo koja zemljka koja uvede takav porez odmah dobiti 100 odsto carinu na bilo koju i svu robu poslatu u Sjedinjene Američke Države“, poručio je Tramp. On je rekao da će nova carina biti nadređena bilo kojim ranije ispregovaranim trgovinskim sporzumima.
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