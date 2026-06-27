U Danskoj danas izmerena najviša temperatura otkako su počela zvanična merenja

Danski meteorološki institut saopštio je da je u toj državi danas izmerena najviša temperatura otkako su počela zvanična merenja.

U objavi na društvenoj mreži Iks navodi se da je u blizini od Odenzea danas izmereno 36,6 stepeni, čime je oboren dosadašnji rekord od 36,4 stepena, koliko je izmereno 1975. godine u Holstebrou. Prema podacima Danskog meteorološkog instituta, prosečna temperatura u junu u proteklih deset godina iznosila je 19,1 stepeni.