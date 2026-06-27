Vremenska prognoza: Sunčano i veoma toplo, popodne kiša na planinama

Vreme u Srbiji će danas biti sunčano i toplo, popodne uz lokalnu oblačnost sa kišom i grmljavinom na planinama na jugu i istoku zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

RHMZ je izdao upozorenje na veoma visoke temperature koje će trajati tokom vikenda, kao i početkom sledeće sedmice, sa temperaturama od 32 do 39 stepeni. Upozorava se i na opasnost od širenja požara na otvorenom, a najrizičnija su područja sa suvim zemljištem i manjkom padavina. Duvaće slab do umeren severni vetar. Najniža temperatura biće od 16 stepeni do 23, a najviša dnevna od 34 do 38 stepeni. Vreme u Beogradu će danas biti sunčano i toplo uz slab do umeren