Vučić u Vašington egzamineru: Vensova vera oblikuje njegovu politiku, Obamina knjiga je pamflet

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, u autorskom tekstu objavljenom u Vašington egzamineru, pohvalno govorio o potpredsedniku SAD Džej Di Vensu, analizirajući njegove knjige i poredeći ih sa knjigom bivšeg predsednika te države Baraka Obame koju je nazvao pamfletom.

Za razliku od Vensove, ocenio je da je Obamina druga knjiga „tečna i lepa“ ali i „pamflet za političara“. „Ne kažem ovo u pogrdnom smislu – ja sam političar takođe“, piše Vučić, za kojeg se u napomeni na kraju teksta tvrdi da „trenutno radi na knjizi koja je delom istorijska, a delom memoarska“, i onda dodaje: „Ono što mislim jeste da je na posletku, uprkos svojoj eleganciji, Obamina knjiga ‘Odvažnost nade’ oslabljena sekularnom obazrivošću njenog autora.“ Vučić,