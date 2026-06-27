Džordž Rasel osvojio pol poziciju pred Veliku nagradu Austrije: Ferštapen greškom izrežirao kvalifikacije
Dnevnik pre 23 minuta
Vozač Mercedesa Džordž Rasel osvojio je pol poziciju za Veliku nagradu Austrije, osmu trku ovogodišnjeg šampionata Formule 1, uprkos tome što je Maks Ferštapen imao izletanje u samom finišu kvalifikacija.
Četvorostruki svetski šampion je izleteo u poslednjem sektoru „Red Bul ringa“, u trenutku kada je isteklo vreme, a Britanac je tek trebalo da prođe kroz taj deo. Rasel je usporio u delu gde su bile žute zastavice i u cilju za 236 hiljaditinki pobedio Šarla Leklera u Ferariju. Direkcija trke je procenila da je vozač Mercedesa dovoljno usporio i tako mu je ostala pol pozicija. Do samog finiša kvalifikacija prvu poziciju je očekivano držao Kimi Antoneli u drugom