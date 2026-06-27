Džordž Rasel osvojio pol poziciju pred Veliku nagradu Austrije: Ferštapen greškom izrežirao kvalifikacije

Vozač Mercedesa Džordž Rasel osvojio je pol poziciju za Veliku nagradu Austrije, osmu trku ovogodišnjeg šampionata Formule 1, uprkos tome što je Maks Ferštapen imao izletanje u samom finišu kvalifikacija.

Četvorostruki svetski šampion je izleteo u poslednjem sektoru „Red Bul ringa“, u trenutku kada je isteklo vreme, a Britanac je tek trebalo da prođe kroz taj deo. Rasel je usporio u delu gde su bile žute zastavice i u cilju za 236 hiljaditinki pobedio Šarla Leklera u Ferariju. Direkcija trke je procenila da je vozač Mercedesa dovoljno usporio i tako mu je ostala pol pozicija. Do samog finiša kvalifikacija prvu poziciju je očekivano držao Kimi Antoneli u drugom