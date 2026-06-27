Ne smiruje se tlo: Snažan zemljotres pogodio i Japan!

Zemljotres magnitude 6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je večeras priobalno područje japanskog ostrva Honšu.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa nalazio se na oko 51 kilometar od grada Noda. Kako navodi Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC), hipocentar zemljotresa bio je na dubini od oko 32 kilometra ispod površine zemlje. Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti niti o povređenima, a nadležne službe prate razvoj situacije. Japan se nalazi u jednom od seizmički najaktivnijih područja sveta, zbog čega su zemljotresi u ovoj zemlji česta pojava.