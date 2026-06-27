Usijala se Srbija: Evo koji je grad danas bio najtopliji, RHMZ najavljuje još gore

Dnevnik pre 1 sat
Usijala se Srbija: Evo koji je grad danas bio najtopliji, RHMZ najavljuje još gore

Toplotni talas koji je zahvatio Srbiju nastavlja se i tokom vikenda, a prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u subotu do 12 časova najviša temperatura izmerena je u Kikindi, gde je bilo čak 36 stepeni.

Odmah iza Kikinde našli su se Sombor i Palić sa 35 stepeni, dok su u Novom Sadu, Zrenjaninu, Bačkim Karlovcima, Sremskoj Mitrovici, Negotinu, Valjevu i Ćupriji izmerena 34 stepena. U Beogradu je u podne bilo 33 stepena, dok su više od 30 stepeni izmerena i u Loznici, Smederevskoj Palanci, Kraljevu, Požegi, Kuršumliji, Nišu, Leskovcu, Velikom Gradištu, Zaječaru i Vranju. Najsvežije je bilo na Kopaoniku, gde je izmeren 21 stepen. RHMZ upozorava da će se veoma toplo
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