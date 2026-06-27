Otvorena za saobraćaj deonica Moravskog koridora od Adrana do Preljine - Do kraja godine planiran završetak cele trase

(Foto: Dejan Aleksić) Deonica Moravskog koridora od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka, duga 28,7 kilometara, otvorena je za saobraćaj, čime je vozačima na raspolaganju ukupno 100,3 kilometra ovog autoputa.

Reč je o pretposlednjoj deonici Moravskog koridora, koji će po završetku povezati Pojate i Preljinu u ukupnoj dužini od 112,3 kilometra. Deonica je svečano otvorena u petak, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić tom prilikom rekao je da će se od 1. jula na njoj naplaćivati putarina, kao i da će se od Beograda do Kraljeva stizati za oko sat i 15 minuta. On je naveo i da će, po završetku preostalih 12 kilometara između Adrana i Vrbe, što se očekuje do kraja godine,