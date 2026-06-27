AMSS izdao hitno upozorenje za vozače: Oprez, vrućina može biti kobna za volanom, zaštitite se na putu

Pojačan intenzitet saobraćaja može se očekivati i ovog vikenda, a duga putovanja u letnjim mesecima uvek su zahtevna i nose dodatne opasnosti, upozorava AMSS.

Visoka temperatura, koja u najtoplijem delu dana prelazi i 35. podeljak, direktno utiče na koncentraciju vozača, navodi se u saopštenju i dodaje da se zbog umora brže gubi pažnja i usporavaju reakcije, što na dugim relacijama može biti opasno, pa se vozačima savetuje dodatni oprez u vožnji. Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije nema zadržavanja