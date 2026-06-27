DW: Nemačka vlada planira da kupi 40 odsto akcija evropskog proizvođača tenkova KNDS

Euronews pre 13 minuta  |  Autor: Tanjug
DW: Nemačka vlada planira da kupi 40 odsto akcija evropskog proizvođača tenkova KNDS

Nemačka vlada planira da kupi 40 odsto akcija evropskog proizvođača tenkova KNDS od porodica koje trenutno poseduju udele u kompaniji, čime bi njen vlasnički udeo bio izjednačen sa francuskim, u skladu sa prethodnim dogovorom dve zemlje.

Prema planu, Francuska će svoj sadašnji udeo od 50 odsto smanjiti na 40 odsto, dok će preostalih 20 odsto akcija biti ponuđeno na berzama u Frankfurtu i Parizu u okviru planiranog izlaska KNDS-a na berzu, prenosi Dojče vele. Vrednost nemačke kupovine procenjuje se na oko šest milijardi evra, a transakciju treba da odobri budžetski odbor nemačkog parlamenta. Do promene vlasničke strukture dolazi nakon odluke holdinga Vegman, koji okuplja porodice vlasnike nemačkog
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