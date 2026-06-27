UŽIVO: Kriza na Bliskom istoku, Hezbolah odbacio sporazum Izraela i Libana potpisan u Vašingtonu

Euronews pre 56 minuta  |  Autor: Euronews Srbija, Tanjug
UŽIVO: Kriza na Bliskom istoku, Hezbolah odbacio sporazum Izraela i Libana potpisan u Vašingtonu

Snage Centralne komande Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) saopštile su da su izvele napade na Iran, kao snažan odgovor na jučerašnji napad na komercijalni brod koji je prolazio kroz Ormuski moreuz.

Eksplozija koja je odjeknula u Siriku na jugu Irana, dogodila se na području pristaništa, koje je pogodio projektil, javili su iranski mediji. Eksplozija je odjeknula nakon što je američki predsednik Donald Tramp reka da će Sjedinjene Američke Države odgovoriti na iranski napad na teretni brod u Ormuskom moreuzu. Ključni događaji: Iranski mediji: Projektil pogodio područje pristaništa u Siriku na jugu Irana CENTCOM: SAD napale Iran kao odgovor na napad na
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