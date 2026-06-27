Kragujevačka opozicija i građanski aktivisti o Dašićevom pešačenju na partijski miting: Dokaz da Kragujevac nema gradonačelnika…

Da su Šumadinci duhoviti najbolje pokazuju komentari (o tome ćemo u posebnom tekstu) na vesti o poduhvatu gradonačelnika Kragujevca i člana Predsedništva Srpske napredne stranke Nikole Dašića da pešice krene za Beograd i „brani Srbiju“.

A šta kažu aktivisti i kragujevačka opozicija? Za građansku aktivistkinju Suzanu Đorđević „Dašićevo hodočašće na partijski skup je samo loš pokušaj demonstracije odanosti Aleksandru Vučiću“: Posebno je zanimljivo to što je krenuo sam. Kako to da nema kolone partijskih kolega da ga prate? Priključilo mu se par saradnika, a još zanimljivije je to da niko od njih ne nosi obeležje „Srbija pobeđuje“, da li zato što za brendiranje nisu dobili saglasnost ili zato što i