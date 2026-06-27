Studenti i građani koji pešače do Kraljeva, stigli do Vučkovice

Glas Šumadije pre 3 sata  |  Jovanka Nikolić
Studenti i građani koji pešače do Kraljeva, stigli do Vučkovice

Studenti u blokadi iz Kragujevca, posle okupljanja ispred Prirodno-matematičkog fakulteta oko podne (PMF) i 16-minutne tišine za žrtve pada nadstrešnice u Novom Sadu, krenuli su na Vidovdanski marš do Kraljeva gde će sutra biti održan protest „Sve se vidi na Vidovdan“.

Studenti, kao i drugi građani koji se priključe maršu, treba da stignu u Kraljevo sutra u 16 i 30 sati. Svi koji budu pešačili preći će ukupno oko 60 kilometara. Prošle godine smo koracima spajali gradove, ljude i ideje. Na tom putu su nastala prijateljstva, uspomene i trenuci koje i danas prepričavamo. Za Vidovdan se vraćamo tamo gde je sve počelo. Ako želiš da budeš deo još jedne priče koja će se dugo pamtiti – pridruži nam se u šetnji ka Kraljevu, napisali su na
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