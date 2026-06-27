Maks ponovo u zidu, Rasel brži od žutih zastava: Slomljena srca Ferarija u poslednjim sekundama!

Ferstapen jedva i do Q3! Džordž Rasel osvojio je pol-poziciju na Red Bul Ringu posle dramatičnih kvalifikacija za Veliku nagradu Austrije, koje je obeležio udes Maksa Ferstapena u samoj završnici Q3.

Vozač Mercedesa iskoristio je haotičan kraj sesije i završio ispred Šarla Leklera i Luisa Hamiltona, dok je Ferstapen posle izletanja ostao bez šanse da popravi vreme. Kvalifikacije u Špilbergu donele su pravu dramu u poslednjim minutima. Ferstapen je delovao kao jedan od glavnih kandidata za pol, ali je u završnici izgubio kontrolu, završio u zaštitnoj ogradi i izazvao žute zastave. To je praktično preseklo poslednje brze krugove nekoliko vozača i otvorilo prostor