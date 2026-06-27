Srbi okupiraju travu Vimbldonskog centralnog terena: Potpuno ceo srpski dan u srcu Engleske!

Evo šta sve imamo na programu! Srpski tenis će prvog dana Vimbldona imati spektakularan izlazak na najveću pozornicu, pošto će sva tri meča na Centralnom terenu imati po jednog predstavnika Srbije.

Program otvara Miomir Kecmanović protiv branioca titule Janika Sinera, zatim Teodora Kostović igra protiv prve teniserke sveta Arine Sabalenke, dok će Novak Đoković dan završiti duelom sa Jibingom Vuom. Vimbldon počinje u ponedeljak, 29. juna, a organizatori su već prvog dana napravili raspored koji će posebno privući pažnju navijača iz Srbije. Centralni teren, najčuvenije mesto u svetu tenisa, biće praktično obojen srpskim motivima, jer će se u svakom meču