Gradonačelnik Kragujevca na putu ka Beogradu uz zvuke Arsenal Festa (video)

iKragujevac pre 4 sati
Gradonačelnik Kragujevca na putu ka Beogradu uz zvuke Arsenal Festa (video)

Danas, dok se u Kragujevcu održava jedan od najznačajnijih muzičkih festivala u Srbiji – Arsenal Fest, gradonačelnik Nikola Dašić nalazi se na putu ka Beogradu, gde pešači kako bi prisustvovao državnom skupu zakazanom za subotu.

Na put dug više od 110 kilometara krenuo je iz Dobrače, zajedno sa grupom građana, ističući da na ovaj način želi da pruži podršku Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću. Iako zbog pešačkog puta nije mogao da prisustvuje otvaranju Arsenal Festa, Dašić je pokazao da festival nosi sa sobom – tokom odmora na putu zapevao je uz muziku u majici sa obeležjima Arsenal Festa, šaljući simboličnu poruku da Kragujevac i njegova prepoznatljiva muzička manifestacija ostaju deo
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