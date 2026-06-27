SNS Kragujevac pozvao građane na državni skup u Beogradu

Juče je Gradski odbor Srpske napredne stranke u Kragujevcu uputio poziv građanima da u subotu u Beogradu dočekaju gradonačelnika Nikolu Dašića i pruže podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na državnom skupu.

Poziv je na društvenim mrežama podelio narodni poslanik SNS-a Miroslav Petrašinović, uz poruku da je reč o okupljanju svih koji, kako je naveo, „vole Srbiju i žele jasnu budućnost“. Podsećamo, gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić u sredu je krenuo peške iz svog rodnog sela Dobrača ka Beogradu, na put dug oko 110 kilometara, kako bi prisustvovao skupu zakazanom za subotu. Na putu ga prati grupa saradnika i sugrađana – Jovana, Nemanja, Božidar, Nikola, Aleksandar i