Sve spremno za 22. FIĆA FEST u Velikom parku

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Sve spremno za 22. FIĆA FEST u Velikom parku

Fića fest, 22. po redu, biće održan sutra od 11 do 13 časova kod fontane u Velikom parku, a potom će uslediti defile “Zastava 750” centralnim gradskim ulicama.

Tradicionalno, svake godine u junu u Kragujevcu se od 2005. organizuje Fića fest. Ovogodišnja manifestacija zakazana je za sutra kod fontane u Velikom parku. Automobili će biti parkirani od 10 sati, na lokaciji od ulaza u Veliki park do fontane. Ceremonija svečanog otvaranja manifestacije je u 11 sati i trajaće do 13 časova. Nakon toga, uslediće defile centralnim gradskim saobraćajnicama. Na ovogodišnjem Fića festu očekuje se učešće ljubitelja “Zastave 750” iz
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