ANEM medijskim radnicima: Zovite Sigurnu liniju ako vas ugrožavaju tokom mitinga

Insajder pre 1 sat  |  Beta
ANEM medijskim radnicima: Zovite Sigurnu liniju ako vas ugrožavaju tokom mitinga

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) pozivala je novinarke i novinare, fotoreportere, snimatelje i druge medijske radnike da prijave putem Sigurne linije 0800 100 115, ukoliko bude slučajeva bilo kakve vrste ometanja u radu ili ugrožavanja bezbednosti tokom izveštavanja sa današnjeg mitinga Srpske napredne stranke (SNS) u Beogradu, ili sutrašnjeg studentskog protesta u Kraljevu.

Foto: Srđan Ilić Svim novinarima dostupan je ovaj besplatni broj telefona i direktna linija ANEM-a na kojoj predstavnici medija mogu dobiti objašnjenja o zakonskom tretmanu dela i o postupcima koji treba da se pokrenu kako bi se nadležnim institucijama, policiji i tužilaštvu prijavilo ugrožavanje bezbednosti. "Nadamo se da će događaji tokom vikenda proći bez ikakvog nasilja i bez ikakvih problema, kao i da će nadležni organi zaštiti i omogućiti svim medijskim
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