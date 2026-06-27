Olivera Zekić: Novi Savet REM-a mogao bi da bude formiran u ponedeljak ili utorak

Insajder pre 2 sata  |  FoNet
Olivera Zekić: Novi Savet REM-a mogao bi da bude formiran u ponedeljak ili utorak

Bivša predsednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) Olivera Zekić izjavila je danas da predviđa da će u ponedeljak ili utorak biti formiran novi Savet REM-a i da će predsednik tog tela biti najverovatnije Dubravka Valić Nedeljković.

Regulatorno telo za elektronske medije. Foto: Srđan Ilić Zekić je gostujući na K1 televiziji rekla da će Savet REM-a imati osam članova jer nisu konstatovane ostavke četiri člana. "Sada će biti 'puj pike ne važi'. Onda ćemo imati situaciju pata karta, jer ćemo devetog člana izabrati tek u decembru ili januaru", objasnila je Olivera Zekić. Skupštinski Odbor za kulturu i informisanje obustavio je u četvrtak postupak za predlaganje člana Saveta REM kojeg predlažu
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