Putevi Srbije: Kraća zadržavanja na Batrovcima i Gradini

Insajder pre 32 minuta  |  FoNet
Putevi Srbije: Kraća zadržavanja na Batrovcima i Gradini

Na graničnim prelazima Batrovci i Gradina zabeležena su kraća zadržavanja za teretna i putnička vozila, saopštilo je Javno preduzeće Putevi Srbije, pozivajući se na informacije Uprave granične policije.

Granični prelaz Batrovci, Foto: Srđan Ilić Na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci teretna motorna vozila čekaju oko 60 minuta, dok je na Gradini zadržavanje za putnička vozila oko 30 minuta. Na ostalim graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, navodi se u saopštenju Puteva Srbije.
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