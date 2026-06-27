Skup SNS-a u Beogradu: Vučić o nazivu liste, ostavci, penzijama, najavio i pomilovanje "mnogih ljudi" (FOTO, VIDEO)

Na platou ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu održan je skup na koji su pozvali predstavnici vlasti. Predsednik Aleksandar Vučić je sa skupa rekao da su ovo njegove poslednje nedelje kao predsednika Republike. Rekao je njegov predlog za ime izborne liste, ali nije rekao konkretan datum održavanja izbora. Takođe je najavio da će u narednom periodu pomilovati mnoge ljude. Saobraćaj je u celoj okolini Pionirskog parka obustavljen, a na prostoru gde je organizovan skup postavljeni su šatori, metalne

Skup SNS u Beogradu, Foto: Tanjug Amir Hamzagić Baklje na kraju skupa, okupljeni se razilaze Na kraju Vučićevog govora ponovo su upaljene baklje, javlja reporter Insajdera, a građani su odmah počeli da se razilaze. Primetna je bila i grupa ljudi koja je užurbano napuštala skup u istovetnim belim majicama i zelenim maslinastim košuljama. Foto: Vojin Radovanović Najava pomilovanja mnogih ljudi u narednom periodu Vučić je rekao da će u narednom periodu da pomiluje