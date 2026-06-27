Švajcarski glečeri se tope alarmantnom brzinom zbog toplotnog talasa

Sneg i led na švajcarskim glečerima tope se alarmantnom brzinom zbog toplotnog talasa u Evropi, upozorili su danas stručnjaci iz švajcarske službe za praćenje glečera GLAMOS.

Foto: AP Photo/Jez Fielder Prema njihovim navodima, očekuje se da će se sezonski sneg i led akumulirani tokom zime otopiti do ponedeljka, što bi predstavljalo drugi najraniji zabeleženi "dan gubitka glečera" u istoriji merenja, preneo je Gardijan. Stručnjaci su upozorili da bi svako dalje topljenje do oktobra dovelo do dodatnog smanjenja ukupne mase glečera u Švajcarskim Alpima, koji se već decenijama ubrzano povlače. Šef GLAMOS-a Matijas Hus naveo je da su