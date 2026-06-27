Ujedinjeni Arapski Emirati potvrdili podršku Libanu: Nude političku i ekonomsku pomoć

Insajder pre 33 minuta  |  Beta
Ujedinjeni Arapski Emirati potvrdili podršku Libanu: Nude političku i ekonomsku pomoć

Ujedinjeni Arapski Emirati potvrdili su danas podršku Libanu i ponudili pomoć u prevazilaženju teškoća s kojima se zemlja suočava, javila je državna libanska novinska agencija NNA. Predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata šeik Mohamed bin Zajed potvrdio je podršku u telefonskom razgovoru sa libanskim predsednikom Žozefom Aunom, tokom kojeg su razgovarali o stanju u Libanu i regionu nakon potpisivanja izraelsko-libanskog okvirnog mirovnog sporazuma, pod pokroviteljstvom SAD.

Liban, Foto: Tanjug AP Photo Leo Correa Bin Zajed je potvrdio i svoju ličnu podršku stavovima libanske vlade i predsednika Auna, i izrazio spremnost svoje zemlje da pomogne u domenima politike, ekonomije i društva. Libanski predsednik Aun je zahvalio na kontinuiranoj podršci Emirata i pomoći u različitim sektorima. Nakon potpisivanja okvirnog sporazuma Izraela i Libana u Vašingtonu, pristalice pokreta Hezbolah, koji podržava Iran, blokirale su centar Bejruta,
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