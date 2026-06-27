Pre nego što prodate imovinu, ovo morate da uradite – jedan propust može skupo da vas košta

Kamatica pre 54 minuta  |  Kamatica
Pre nego što prodate imovinu, ovo morate da uradite – jedan propust može skupo da vas košta

Iako vlasnik može slobodno da raspolaže svojom imovinom, zakon u određenim situacijama daje prvenstvo drugim licima, pa nepoštovanje procedure može dovesti čak i do poništavanja kupoprodajnog ugovora.

Reč je o pravu preče kupovine, koje štiti suvlasnike i, u određenim slučajevima, vlasnike susednih parcela. Kada prvo morate da ponudite nekretninu suvlasnicima Ako želite da prodate svoj suvlasnički deo kuće, stana ili druge nepokretnosti, zakon propisuje da ga najpre morate ponuditi ostalim suvlasnicima. Ukoliko ih ima više, prednost ima onaj koji već poseduje najveći suvlasnički udeo. Ako svi imaju jednake delove, prodavac može sam da odluči kome će prodati svoj
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