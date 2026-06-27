Bijelsin brodolom na Mundijalu! Muslera poklonio pobedu Španiji, Zelenortska Ostrva ispisala istoriju, Urugvaj ispao (video)

Od najnovijeg Hronološki Španija i Kape Verde idu dalje, Urugvaj i Saudijska Arabija eliminisani! Španci i dalje vode sa 1:0, miruju mreže u Hjustonu! Bez ideje i kao muve bez glave, jure bod nade - Španija i dalje vodi (1:0).

Bez golova na utakmici Kape Verdea i Saudijaca. Lider Urugvaj izašao sa terena - Urugvaj se raspao... Saudijska Arabija bi u slučaju pobede mogla dalje, ali Vozinja i "društvo" ne daju drugo mesto - za sada! Posle ogromnog kiksa, selektor Urugvaja Marselo Bijelsa, poslao je iskusnog golmana na klupu! Kape Verde ima 0:0 i bod u džepu, dovoljan za plasman dalje! Španija vodi sa 1:0 posle kiksa Muslere, Urugvaj je pred eliminacijom sa Mundijala. Velika greška posle