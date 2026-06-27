Desničarski izraelski ministar protiv premijera Netanjahua: Sporazum sa Libanom velika greška, tražim glasanje vlade

Kurir pre 24 minuta  |  Tajms of Izrael
Desničarski izraelski ministar protiv premijera Netanjahua: Sporazum sa Libanom velika greška, tražim glasanje vlade

Izraelski ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben Gvir ocenio je danas da je sporazum između Izraela i Libana, postignut uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, "velika greška" i zatražio od premijera Benjamina Netanjahua da ga uputi vladi na glasanje.

Ben Gvir, lider krajnje desničarske stranke Ocma Jehudit, saopštio je da, iako će izraelske snage za sada ostati na većem delu teritorije bezbednoske zone, ne veruje da će libanska vlada razoružati libanski militantni pokret Hezbolah. "Jedino će vojnici Izraelskih odbrambenih snaga uništiti Hezbolah. Niko drugi to neće učiniti umesto nas", tvrdi Ben Gvir, prenosi Tajms of Izrael. Pregovarači iz Izraela, Libana i Sjedinjenih Američkih Država potpisali su sinoć
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Izrael šalje delegaciju u Vašington pred nastavak pregovora SAD i Irana kako bi „zaštitio svoje bezbednosne interese“

Izrael šalje delegaciju u Vašington pred nastavak pregovora SAD i Irana kako bi „zaštitio svoje bezbednosne interese“

Insajder pre 4 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB Ben Gvir: Sporazum sa Libanom velika greška, tražim glasanje vlade

BLISKOISTOČNI SUKOB Ben Gvir: Sporazum sa Libanom velika greška, tražim glasanje vlade

RTV pre 49 minuta
Netanjahu: Sporazum sa Libanom "istorijsko dostignuće" za Izrael i veliki udarac za Iran

Netanjahu: Sporazum sa Libanom "istorijsko dostignuće" za Izrael i veliki udarac za Iran

Euronews pre 1 sat
Netanjahu o sporazumu Izraela i Libana: Ovo je veliki udarac za Iran i Hezbolah

Netanjahu o sporazumu Izraela i Libana: Ovo je veliki udarac za Iran i Hezbolah

Kurir pre 54 minuta
Netanjahu: Sporazum sa Libanom otvara put ka trajnom miru, veliki udarac za Iran

Netanjahu: Sporazum sa Libanom otvara put ka trajnom miru, veliki udarac za Iran

Insajder pre 2 sata
Netanjahu: Sporazum sa Libanom otvara put ka trajnom miru, veliki udarac za Iran

Netanjahu: Sporazum sa Libanom otvara put ka trajnom miru, veliki udarac za Iran

RTV pre 1 sat
Ben Gvir: Sporazum sa Libanom velika greška, tražim glasanje vlade

Ben Gvir: Sporazum sa Libanom velika greška, tražim glasanje vlade

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

LibanIzraelHezbolah

Svet, najnovije vesti »

AP: Vučić najavio ostavku za nekoliko nedelja, otvorio put prevremenim izborima

AP: Vučić najavio ostavku za nekoliko nedelja, otvorio put prevremenim izborima

Danas pre 14 minuta
Ministar odbrane Izraela pozdravio sporazum sa Libanom, upozorio Teheran da ne ometa sprovođenje

Ministar odbrane Izraela pozdravio sporazum sa Libanom, upozorio Teheran da ne ometa sprovođenje

Danas pre 39 minuta
U Kini smenjeno šest generala u antikorupcijskoj kampanji

U Kini smenjeno šest generala u antikorupcijskoj kampanji

Danas pre 59 minuta
Zašto je Putin ćutao dok je Moskva gorela: Moskovski tajms o ruskom sistemu vlasti

Zašto je Putin ćutao dok je Moskva gorela: Moskovski tajms o ruskom sistemu vlasti

Danas pre 2 sata
Najmanje 1.430 ljudi poginulo u zemljotresima u Venecueli

Najmanje 1.430 ljudi poginulo u zemljotresima u Venecueli

Danas pre 2 sata