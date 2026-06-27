Desničarski izraelski ministar protiv premijera Netanjahua: Sporazum sa Libanom velika greška, tražim glasanje vlade

Izraelski ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben Gvir ocenio je danas da je sporazum između Izraela i Libana, postignut uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, "velika greška" i zatražio od premijera Benjamina Netanjahua da ga uputi vladi na glasanje.

Ben Gvir, lider krajnje desničarske stranke Ocma Jehudit, saopštio je da, iako će izraelske snage za sada ostati na većem delu teritorije bezbednoske zone, ne veruje da će libanska vlada razoružati libanski militantni pokret Hezbolah. "Jedino će vojnici Izraelskih odbrambenih snaga uništiti Hezbolah. Niko drugi to neće učiniti umesto nas", tvrdi Ben Gvir, prenosi Tajms of Izrael. Pregovarači iz Izraela, Libana i Sjedinjenih Američkih Država potpisali su sinoć