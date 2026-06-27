Hrvatska - Gana, Panama - Engleska: Da li "Vatreni" i "Crne zvezde" nameštaju utakmicu?

Od najnovijeg Hronološki Stadion: Filadelfija Sudija: Dru Fišer (Kanada) Hrvatska: Livaković - Stanišić, Pongrančić, Šutalo - Kovačić, Modrić, Vlašić, Baturina, Petar Sučić - Budimir, Perišić.

Selektor: Zlatko Dalić. Gana: Asare - Ađetej, Mensah, Lukasen, Senaja - Parti, Sibo, Semenjo, Ovusu - Ajev, Sulemana. Selektor: Karlos Keiroš Stadion: Nju Džersi Sudija: Abdulrahman Al Jasim (Katar) Panama: Moskera - Kordoba, Eskobar, Harvi, Andrade, Muriljo, Gutijerez - Martinez, Hoze Luis Rodrigez, Barsenas - Tomas Rodrigez. Selektor: Tomas Kristijansen Tarin Engleska: Pikford - Konsa, Orajli, Guehi, Kvansah - Anderson, Belingem, Rodžers - Saka, Kejn, Rašford.