Komo se zaustaviti neće! Otkupljen as Real Madrida!

FK Real Madrid je obavestio Komo da će aktivirati klauzulu i otkupiti Nika Paza, najboljeg igrača italijanskog kluba iz prethodne sezone, za samo 9.000.000 evra, koliko je za njih iznosila ta povratna opcija.

Međutim, Kraljevski klub nije tu završio pregovore sa upravom Koma, već im je dao rok do ponedeljka da mladog fudbalera otkupe nazad, ali po daleko višoj ceni. Italijanski klub je konačno prelomio i dao konačnu reč. Kako prenosi Gazeta, Komo je prihvatio uslove koje je ponudio Real Madrid i ponovo će otkupiti Paza za čak 60.000.000 evra. U čitav posao ubačena je i nova stavka prema kojoj Real Madrid zadržava mogućnost da ga u budućnosti ponovo vrati u svoje redove,