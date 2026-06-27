"Ludak" poludeo posle ispadanja Urugvaja: Urlao pred kamerama: Pamtiće me da sam uradio - ništa

Kurir pre 14 minuta
"Ludak" poludeo posle ispadanja Urugvaja: Urlao pred kamerama: Pamtiće me da sam uradio - ništa

Selektor fudbalske reprezentacije Urugvaja Marselo Bijelsa rekao je da nije uspeo da iskoristi puni potencijal igrača i da preuzima krivicu, nakon što je ekipa porazom od Španije eliminisana sa Svetskog prvenstva. "Nisam uspeo da iskoristim puni potencijal urugvajskih igrača.

Što se tiče Valverdeove izmene, želeo sam da budemo opasniji u napadu", rekao je Bijesla, koji ima nadimak "ludak". Fudbalska reprezentacija Urugvaja eliminisana je sa Svetskog prvenstva, pošto je danas u Gvadalahari izgubila od Španije 0:1, u utakmici poslednjeg trećeg kola Grupe H. Argentinski trener smatra da je Urugvaj zaslužio više sreće s obzirom na igru koju je prokazao i da je trebalo da osvoji sedam bodova, a ne dva u Grupi H. "Niko sada ne želi da sluša
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