Ovaj kuhinjski uređaj troši najviše struje i diže račun "do neba": Ima potrošnju kao da 65 frižidera radi istovremeno

Kurir pre 2 minuta
Ovaj kuhinjski uređaj troši najviše struje i diže račun "do neba": Ima potrošnju kao da 65 frižidera radi istovremeno

Mnogi veruju da su frižider i sušilica veša najveći potrošači električne energije u domaćinstvu, ali podaci pokazuju da električna rerna može da ih premaši višestruko.

Njena prosečna snaga kreće se od 2.000 do 5.000 W, što znači da mesečna potrošnja može dostići od 40 do 90 kWh, u zavisnosti od učestalosti korišćenja. Poređenja radi, frižider tokom rada troši između 300 i 800 W. Zbog toga, u trenucima intenzivnog zagrevanja, rerna može imati potrošnju koja odgovara čak i radu do 65 frižidera istovremeno. Istraživanja pokazuju da rerna u prosečnom domaćinstvu može dostići i do 224 kWh godišnje, što je znatno više u poređenju sa
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