Panika u Evropi zbog Amerike: Tramp zapretio carinama od 100 odsto zemljama koje uvedu porez na digitalne usluge

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zapretio je uvođenjem carina od 100 odsto na robu iz svih zemalja koje uvedu porez na digitalne usluge američkih tehnoloških kompanija.

U objavi na društvenim mrežama, Tramp je istakao da se ova mera pre svega odnosi na evropske države koje, prema njegovim tvrdnjama, razmatraju uvođenje novih digitalnih poreza usmerenih na američke tehnološke kompanije. - Svaka zemlja koja uvede takav porez odmah će se suočiti sa carinom od 100 odsto na svu robu koja se šalje u Sjedinjene Američke Države - napisao je Tramp. On je naveo i da bi ovom merom bili zamenjeni postojeći trgovinski sporazumi, kao i da će se