Selektor Argentine izbacio Mesija iz prvih 11! Oglasio se selektor Skaloni!

Kurir pre 18 minuta
Selektor Argentine izbacio Mesija iz prvih 11! Oglasio se selektor Skaloni!

Poslednje kolo grupne faze Mundijala biće odigrano u subotu, kada će biti poznati svi učesnici šesnaestine finala koje počinje već u nedelju.

Iako je pažnja usmerena ka borbi za plasman u grupi J, selektor Argentine Lionel Skaloni doneo je važnu odluku kada je u pitanju Lionel Mesi. Aktuelni svetski prvaci su još u prethodnom kolu obezbedili prvo mesto u grupi, pa će duel protiv već eliminisanog Jordana iskoristiti da odmore najvažnije igrače pred početak nokaut faze. Skaloni je potvrdio da Mesi neće biti među starterima, ali da će dobiti priliku u nastavku utakmice. - Leo ide na klupu. Sačekaću još malo
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