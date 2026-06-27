Selektor Argentine izbacio Mesija iz prvih 11! Oglasio se selektor Skaloni!

Poslednje kolo grupne faze Mundijala biće odigrano u subotu, kada će biti poznati svi učesnici šesnaestine finala koje počinje već u nedelju.

Iako je pažnja usmerena ka borbi za plasman u grupi J, selektor Argentine Lionel Skaloni doneo je važnu odluku kada je u pitanju Lionel Mesi. Aktuelni svetski prvaci su još u prethodnom kolu obezbedili prvo mesto u grupi, pa će duel protiv već eliminisanog Jordana iskoristiti da odmore najvažnije igrače pred početak nokaut faze. Skaloni je potvrdio da Mesi neće biti među starterima, ali da će dobiti priliku u nastavku utakmice. - Leo ide na klupu. Sačekaću još malo