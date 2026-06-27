Selektor Norveške šokirao svet! Objasnio je nakon debakla od Francuske zašto je to uradio!

Selektor Norveške Stale Solbaken objasnio je da je odluka da protiv Francuske na Mundijalu izvede gotovo potpuno izmenjen sastav bila doneta isključivo zbog predstojeće nokaut faze.

On je na konferenciji za medije posle meča istakao da je cilj bio da ekipa sačuva svežinu za duel sa Obalom Slonovače. Norveška je u poslednjem kolu grupne faze izgubila od Francuske rezultatom 4:1, a Solbaken je odmorio čak desetoricu standardnih prvotimaca, među kojima su bili i Erling Haland i kapiten Martin Edegor. Solbaken je naglasio da je odmor za nosioce igre bio planski potez zbog zgusnutog rasporeda. - Najvažnije je da napunimo baterije. Imali smo