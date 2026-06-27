Smrtna injekcija na Floridi: Pogubljen 74-godišnjak koji je ubio suprugu - njen sin preživeo horor, pobegao i pozvao pomoć

Pogubljenje smrtonosnom injekcijom od tri leka izvršeno je na Floridi nad 74-godišnjim zatvorenikom, koji je time postao najstarija osoba pogubljena u modernoj istoriji ove savezne države od 1924. godine, kada se vodi zvanična evidencija.

Pre egzekucije izrazio je žaljenje, prenosi AP. Muškarac je 1992. godine osuđen na smrtnu kaznu zbog ubistva supruge i napada na njenog maloletnog sina, koji je pokušao da je zaštiti tokom napada. Dečak je tom prilikom uspeo da pobegne i potraži pomoć. Prema navodima iz slučaja, napad je započeo kada je suprugu udario peglom i ciglom, a potom je, nakon što je tinejdžer pokušao da ga zaustavi, zapretio nožem. Nakon toga dečak je pobegao sa lica mesta. Kada je