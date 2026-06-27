Snažan zemljotres pogodio Island: Detektovan potres jačine 5,8 stepeni Rihtera

Kurir pre 2 sata
Snažan zemljotres pogodio Island: Detektovan potres jačine 5,8 stepeni Rihtera

Zemljotres jačine 5,8 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je Island večeras u 20.32 časova.

Prema dostupnim podacima, epicentar potresa bio je na području sa geografskim koordinatama 64.404 severne geografske širine i 22.35 zapadne geografske dužine, oko 37 kilometara od prestonice Rejkjavika. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, hipocentar zemljotresa nalazio se na dubini od oko 5,1 kilometar ispod površine zemlje. Trenutno nema izveštaja o materijalnoj šteti niti o povređenima, a nadležne službe prate razvoj situacije. Kurir.rs
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