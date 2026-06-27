Sprema se cirkus na meču Hrvatske na Mundijalu: Ako se ovo dogodi to će biti najveća sramota u istoriji

Poslednje kolo grupne faze moglo bi da donese jedan od najkontroverznijih mečeva dosadašnjeg Svetskog prvenstva.

Duel Hrvatske i Gane (večeras u 23.00) našao se pod posebnom lupom jer remi odgovara i jednima i drugima, a posebno Hrvatskoj. Naime, "podela bodova" sigurno bi odvela Hrvatsku u nokaut fazu, dok bi i Gana zadržala poziciju koja joj donosi direktan prolaz dalje (drugo mesto). Upravo zbog toga mnogi već pričaju o mogućem "meču bez rizika", u kojem nijedna reprezentacija nema razlog da juriša po pobedu.. Naravno, niko ne tvrdi da će doći do bilo kakvog dogovora ili