Teška saobraćajna nesreća kod Mostara: Sudarili se automobil i kamion, povređeni hitno prevezeni u bolnicu

Kurir pre 57 minuta  |  Avaz.ba
Teška saobraćajna nesreća kod Mostara: Sudarili se automobil i kamion, povređeni hitno prevezeni u bolnicu

Na magistralnom putu Buna – Stolac jutros oko 10 sati dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su povređene dve osobe.

Nezgoda se desila kod mesta Kvanj, a u sudaru su učestvovali putnički automobil i teretno vozilo. Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK), dve osobe su povređene i prevezene su u Univerzitetsku kliničku bolnicu Mostar. Saobraćaj na ovoj deonici je bio otežan i odvijao se naizmenično, jednom trakom. Iz BIHAMK-a su naveli da se zbog nesreće na deonici Buna – Stolac (Kvanj) saobraćaj odvijao usporeno.
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Teška saobraćajna nesreća kod Mostara: Sudarili se automobil i kamion, povređeni hitno prevezeni u bolnicu

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